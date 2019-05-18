Bir an için yaşamınızı tekerlekli sandalyeye ile sürdürdüğünüzü düşünün… Engelleri aşıp bir mağazaya ulaştınız… Bir gömlek ya da bir elbise beğendiniz. O kıyafeti denemek için kabine girmeniz gerek değil mi? Peki, nasıl gireceksiniz, deneme kabinlerine tekerlekli sandalye girebiliyor mu? Yanıt haberimizde

Yüzüyorlar, basketbol ve voleybol oynuyorlar…



Kimi atlet, kimi atıcı, kimi de okçu…



Onlarca engeli aşıp mağazaya ulaşıp, bir kıyafet beğeniyorlar. Ancak o kıyafetleri deneyecekleri bir kabin bulamıyorlar.



Türkiye Sakatlar Derneği İzmir Şubesi üyeleri trilyonlar harcanarak yapılan AVM’lere gitti ve kabin sorununa dikkat çekti. Çünkü tekerlekli sandalye kullanan yurttaşların girebilecekleri bir kabin yok.



Tekerlekli sandalye kullanan yurttaşlar için kabini olmayan firmalar kıyafeti deneyebilmek için çeşitli teklifler yapıyor.



Türkiye Sakatlar Derneği İzmir Şube Başkanı Psikolog İlknur Peder, firma sahiplerine çağrı yaptı. Deneme kabinlerinin birini bedensel engelliler için ayırmalarını önerdi.



Oysa trilyonlar harcanarak inşa edilen alış veriş merkezleri yapılırken engelliler de düşünülse ne bu sorunlar konuşulacak ne de bu haberler yapılacak.



HABER: UFUK AKKAYA

KAMERA: AKIN KARA



ulusal.com.tr

