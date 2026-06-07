Engin Polat'ın kuzeni Can Polat cinayetinde şok gelişme! Otomatik silahlı tetikçiler adliyede

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın yakın korumalığını üstlenen ve eşi Engin Polat’ın öz kuzeni olan Can Polat’ın Ege'nin göbeğinde yaylım ateşine tutularak katledilmesine ilişkin yürütülen derinlemesine asayiş soruşturmasında çok kritik bir eşik geride kaldı. Emniyetin siber ve fiziki takibiyle yakalanan organize suç örgütü bağlantılı zanlılar, bugün yoğun güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.

SORUŞTURMA DOSYASI İSTANBUL CUMHURBAŞKANLIĞI / BAŞSAVCILIĞINA DEVREDİLDİ

Kan donduran asayiş olayı, 3 Haziran Çarşamba günü İzmir’in dünyaca ünlü turizm merkezi Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı tatil bölgesinde meydana geldi. Sosyal medya sızıntıları ve husumet iddialarının ardından tatil köyünde silahlı saldırıya uğrayan Can Polat, feci şekilde hayatını kaybetmişti. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturmada, tetiği çeken karanlık odakların ve cinayet şüphelilerinin siber lojistik ağlarının doğrudan İstanbul merkezli yeraltı dünyasına uzandığı saptandı. Bu sismik tespitin ardından yasal yetkisizlik kararı verilerek soruşturma dosyası, siber veri bankalarıyla birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredildi.

ORGANİZE VE İSTİHBARAT ŞUBEDEN ORTAK SİBER OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde saniyeler içinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü uzmanlarıyla siber bir veri koordinasyonu kurdu. KGYS, PTS ve sosyal medya dijital ayak izleri üzerinden yapılan 550 saati aşkın fiziki ve siber takibin ardından düğmeye basıldı. Cinayeti bizzat işlediği adli tıp ve kamera dökümleriyle kesinleşen tetikçi ile suikast öncesinde Alaçatı sokaklarında fiziki ve siber keşif (istihbarat) yaptığı belirlenen 2 suç ortağı, saklandıkları İzmir'deki hücre evinde kıskıvrak gözaltına alındı.

OTOMATİK SİLAHLA BİRLİKTE ELE GEÇİRİLDİLER

Nokta fiziki baskın düzenlenen adreste yapılan aramalarda, Can Polat'ın vücuduna fahiş sayıda mermi isabet etmesine neden olan feci eylemde kullanıldığı belirlenen otomatik suikast silahı ve siber şifreli cep telefonları da delil torbalarına konuldu. Operasyonun hemen ardından adli tahkikat için kelepçelenerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki siber sorgu odalarına getirilen organize şüphelilerinin emniyetteki işlemleri 7/24 esasıyla tamamlandı. 3 organize suç şüphelisi, adli tıp kontrolünden geçirildikten sonra "tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla çağlayan adliyesine ve nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Soruşturmanın arkasındaki siber finansal bağlar çok yönlü olarak incelenmeye devam ediyor.