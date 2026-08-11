Eniştesinin dükkanında fön çektirip parasını ödemedi: Mahalle savaş alanına döndü!

Beyoğlu Kasımpaşa'da berber dükkanında saçına fön çektiren bir kişinin ücret ödemek istememesi tartışma çıkardı. Tartışmanın büyümesiyle toplanan 9 kişi, ücreti ödemeyen kişinin evinin camlarını kırdı, polis 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Eniştesinin dükkanında fön çektirip parasını ödemedi: Mahalle savaş alanına döndü!
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Olay, 9 Ağustos Pazar günü saat 14.30 sıralarında Beyoğlu Kasımpaşa'da meydana geldi. İddiaya göre Servet B., eniştesi olan Ferhat O.'ya ait berber dükkanına giderek saçına fön çektirip jöle sürdü. Ferhat O.'nun Servet B.'den para istemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Sonrasında dükkandan ayrılan Servet B. ile Ferhat O., sokakta karşılaşınca kavga etmeye başladı.

9 KİŞİLİK GRUP EVİ BASTI, CAMLARI KIRDI

Kavganın ardından Ferhat O., Nihat O., Nihat O.'nun oğulları Harun O., Ekin O., Ergin O. ile Azize B., Hatice O., Vahit O. ve Alaattin O. toplanarak Servet B.'nin evini bastı. Binaya giren grup, evin camlarını kırdı.

Şüpheliler sonrasında apartmandan çıkıp, aynı sokakta bulunan Emrah O.'nun da evine saldırdı. Atılan taşlar nedeniyle evlerde hasar meydana geldi.

POLİS MÜDAHALESİYLE OLAY SONA ERDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin müdahalesiyle saldırı sona ererken, eve saldıran 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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