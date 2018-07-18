Roket parçası olduğu zannedilmişti ama gerçek çok geçmeden anlaşıldı. Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde bulunan enkazın, Rus yapımı S-200 hava savunma sistemi füzesi olduğu ortaya çıktı.

Roket parçası sanıldı, S-200 hava savunma sistemi füzesi olduğu ortaya çıktı.Önceki gün Gaziantep’in Nurdağı ilçesinin Hamidiye Mahallesi’ndeki ormanlık alanda görülen enkaz, heyecan yarattı. Bölgede Jandarma ekipleri inceleme yaptı.Gaziantep Valiliği konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Çevrede kimyasal, biyolojik ve nükleer bir etki olmadığını açıkladı. İlk tespitlere göre, bulunan parçaların bir uydu veya füzenin orta motor kısmına ait olduğu belirtilmişti.Vatan Gazetesi'ne konuşan savunma sanayi araştırmacısı Arda Mevlütoğlu, parçaların Rus yapımı S-200 Angara hava savunma sisteminin füzesi olduğunu söyledi.Mevlütoğlu, Füzenin İsrail jetlerine karşı ateşlendiğini ancak Türkiye’ye düşmüş olabileceğini söyledi.Yaklaşık 3 ay önce yine bir S-200 füzesi Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesine düşmüştü.