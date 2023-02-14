Enkazın altından gelen ses ile aramalar hızlandı: Umutlu bekleyiş sürüyor

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ta Bayazıtlı Salman Zülkadiroğlu Bulvarı Sütçüimam Mahallesi'nde yıkılan Pınar Apartmanı'nın enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekipler ses aldıkları enkazda çalışma yürütüyor.

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"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ta Bayazıtlı Salman Zülkadiroğlu Bulvarı Sütçüimam Mahallesi'nde yıkılan Pınar Apartmanı'nın enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekipler ses aldıkları enkazda çalışma yürütüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# deprem

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