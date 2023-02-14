Enkazın altından gelen ses ile aramalar hızlandı: Umutlu bekleyiş sürüyor
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ta Bayazıtlı Salman Zülkadiroğlu Bulvarı Sütçüimam Mahallesi'nde yıkılan Pınar Apartmanı'nın enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekipler ses aldıkları enkazda çalışma yürütüyor.
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ta Bayazıtlı Salman Zülkadiroğlu Bulvarı Sütçüimam Mahallesi'nde yıkılan Pınar Apartmanı'nın enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekipler ses aldıkları enkazda çalışma yürütüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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