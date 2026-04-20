Erbaa'da öğrenci servisi ve otomobil çarpıştı: Yaralılar var!

Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Yılmaz Kayalar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.D. yönetimindeki 60 M 5160 plakalı öğrenci servisi, kavşak noktasından geçtiği sırada S.G. idaresindeki 60 EG 308 plakalı Peugeot marka otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüste bulunan 10 öğrenci yaralanırken, kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

ÖĞRENCİLER HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı öğrenciler, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Servis sürücüsü M.D. ve otomobil sürücüsü S.G. kazayı yara almadan atlatırken, hastanede gözetim altında tutulan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.