Erciyes'in güvenliği JAK Timlerinde

Yerli ve yabancı turistlerin güvenliği için 7 gün 24 saat çalışıyorlar.

Jandarma Arama Kurtarma timi, Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'te yerli ve yabancı turistlere huzur ve güven veriyor. Erciyes, Jandarma Karakol Komutanlığında görev yapan JAK timleri, yılda 2 milyonun üzerinde turistin güvenliği için Erciyes Kayak Merkezi'nde mesai harcıyor.

Erciyes Dağı'nın zirvesinden eteklerine kadar her yere ulaşabilen JAK timleri, tüm olumsuz hava ve arazi şartlarında görev yapıyor. JAK timleri, dağcıların ve kayak severlerin Erciyes'te yaşadığı yaralanma, mahsur kalma ve kaybolma gibi olaylara 7 gün 24 saat hazırlıklı. Yılda yaklaşık 700 olaya müdahale ediyorlar.

Öte yandan Jandarma Asayiş ekipleri de Erciyes Kayak Merkezi'nde oluşacak herhangi hırsızlık, trafik kazası, kaybolma gibi vakaları da takip ediyor.

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