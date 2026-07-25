Erciyes Yolu'nda kahreden kaza! Bisikletten düşen Özel Kalem Müdürü hayatını kaybetti
Kayseri'de bisikletiyle Erciyes Dağı'ndan inerken dengesini kaybederek yola düşen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mustafa Tümgüç yaşamını yitirdi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde görev yapan Özel Kalem Müdürü Mustafa Tümgüç, bisikletiyle sürüş yaptığı sırada trajik bir kaza geçirdi. Erciyes Dağı'ndan aşağıya doğru indiği esnada Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinde seyreden Tümgüç, dengesini kaybederek yola düştü.
Yere savrulan müdürü gören çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden yetkili birimlere bildirdi.
Yapılan ihbarın hemen ardından kaza noktasına polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk kontrollerde, Mustafa Tümgüç'ün hayatını kaybettiği tespit edildi.
Ekiplerin bölgedeki yasal incelemelerini tamamlamasının ardından Tümgüç'ün cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kazanın ardından hızla olay yerine intikal etti. Bölgede bulunan polis ve sağlık yetkilileriyle görüşen Başkan Palancıoğlu, yaşanan kazanın detayları hakkında görevlilerden bilgi aldı.