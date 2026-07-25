Erciyes Yolu'nda kahreden kaza! Bisikletten düşen Özel Kalem Müdürü hayatını kaybetti

Kayseri'de bisikletiyle Erciyes Dağı'ndan inerken dengesini kaybederek yola düşen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mustafa Tümgüç yaşamını yitirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Erciyes Yolu'nda kahreden kaza! Bisikletten düşen Özel Kalem Müdürü hayatını kaybetti - Resim: 1

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde görev yapan Özel Kalem Müdürü Mustafa Tümgüç, bisikletiyle sürüş yaptığı sırada trajik bir kaza geçirdi. Erciyes Dağı'ndan aşağıya doğru indiği esnada Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinde seyreden Tümgüç, dengesini kaybederek yola düştü.

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Erciyes Yolu'nda kahreden kaza! Bisikletten düşen Özel Kalem Müdürü hayatını kaybetti - Resim: 2

Yere savrulan müdürü gören çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden yetkili birimlere bildirdi.

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Erciyes Yolu'nda kahreden kaza! Bisikletten düşen Özel Kalem Müdürü hayatını kaybetti - Resim: 3

Yapılan ihbarın hemen ardından kaza noktasına polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk kontrollerde, Mustafa Tümgüç'ün hayatını kaybettiği tespit edildi.

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Erciyes Yolu'nda kahreden kaza! Bisikletten düşen Özel Kalem Müdürü hayatını kaybetti - Resim: 4

Ekiplerin bölgedeki yasal incelemelerini tamamlamasının ardından Tümgüç'ün cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

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Erciyes Yolu'nda kahreden kaza! Bisikletten düşen Özel Kalem Müdürü hayatını kaybetti - Resim: 5

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kazanın ardından hızla olay yerine intikal etti. Bölgede bulunan polis ve sağlık yetkilileriyle görüşen Başkan Palancıoğlu, yaşanan kazanın detayları hakkında görevlilerden bilgi aldı.

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