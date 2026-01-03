Erdek'te kaybolan Elif Kumal'dan 7 gündür haber yok: Görgü tanıkları o geceyi anlattı
Balıkesir'de kamp yaptığı sırada sırra kadem basan Elif Kumal’ı arama çalışmaları bir haftayı geride bırakırken, olay gecesi bölgede bulunan gençlerin ifadeleri soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar içeriyor.
Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası'nda bulunan Yukarıyapıcı Göleti çevresinde kamp yaparken kaybolan Elif Kumal'a yedi gündür ulaşılamıyor.
Bölgede arama çalışmaları hız kesmeden devam ederken, Kumal'ın kaybolduğu gece göletin alt kısmında kamp kuran bir grup genç ortaya çıktı. Elif Kumal'ın bulunduğu alana yaklaşık 2,5-3 kilometre mesafede olduklarını belirten 5 arkadaş, o gece şahit olduklarını detaylarıyla paylaştı.
SİLAH SESLERİ VE KOŞAN BİR ADAM
Kampçılardan biri, gece saatlerinde duydukları sesleri, gördükleri araç trafiğini ve yanlarına koşarak gelen kişiyi şu sözlerle anlattı:
"O akşam Cumartesi akşamı, biraz daha ileride, göletin alt tarafında 5 arkadaş kamp yapıyorduk. Saat 21.30 suları bayağı bir silah sesi duyduk; yaklaşık yarım saat kadar sürdü. Silah seslerinden sonra müzik sesleri geldi. Bunun ardından saat 23.30-00.00 civarında buradan koşturarak bir abi geldi. Üzerinde gri sweat ve gri eşofman vardı. Bize bir aracın kaybolduğunu söyledi ve aracı tarif etti."
Görgü tanığı, şahsın tavırları ve sonrasında yaşanan hareketlilik hakkında ise şu bilgileri verdi:
"Bir aracın geçip geçmediğini sordu. Biz de geçmediğini söyledik. Bunun üzerine ‘Of aga ya, of' diyerek geri döndü ve uzaklaştı. Ardından 15-20 dakika sonra sarı farlı bir arabanın, göletin bizim yanımızdan geçmeden Yukarıyapıcı yoluna doğru gittiğini gördüm. Onun arkasından yine 15-20 dakika sonra beyaz bir araç geldi. Farlı, off-road donanımlı bir araçtı. O da yanımızdan geçti ve yine 15-20 dakika Yukarıyapıcı yoluna doğru gitti. Orada biraz dolandıktan sonra geri geldi, tekrar yanımızdan geçip gitti. Yani olay bundan ibaret."
"KIZ ARKADAŞIM KAYBOLDU DEMEDİ"
Olay anında bir kayıp şahıs vakasından haberdar olmadıklarını vurgulayan gençler, durumu ancak ertesi gün öğrendiklerini belirtti.
Tanıklar ifadelerinde şunları kaydetti:
"Ertesi gün, kız arkadaşının kaybolduğunu ve böyle bir olayın yaşandığını öğrendik. Yani bize gelip ‘kız arkadaşım kayboldu' ya da buna benzer bir şey söylemedi. Biz bir kadın şahsın kayıp olduğunu bilseydik, olay anında da zaten çıkardık."
"ÇOK MAKUL GELMEDİ"
Kendilerine bir insanın kaybolduğuna dair bilgi verilmediğini yineleyen kampçılar, mesafeye ve şahsın durumuna dikkat çekti:
"Çift araçla gelmiştik. Bize bir şahsın kayıp olduğuna dair herhangi bir bilgi verilmedi. Koşarak geldiği için bu kadar uzaktan geldiğini de düşünmedik. Şu an bulunduğumuz yer onların kamp alanı. Bizim kamp yaptığımız yer buraya yaklaşık 2,5-3 kilometre mesafede. Koşarak geldiği için çok acil bir durum olduğunu da açıkçası düşünmedik. Sonuçta o saatte birinin koşması çok makul gelmedi."
Gençler olaya ilişkin düşüncelerini, "İlginç olaylar. Biz de çok net bir fikre sahip değiliz. Yaşananlar bunlar. Talihsiz bir olay." sözleriyle tamamladı.
Elif Kumal'ı arama çalışmaları yedinci gününde de sürüyor. AFAD koordinesinde yürütülen operasyona jandarma, polis, su altı arama ekipleri ve gönüllü sivil toplum kuruluşları katılıyor.
Ekipler, gölet çevresinde karadan, havadan ve su altından tarama faaliyetlerine devam ediyor.