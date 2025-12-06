Erdek’te şüpheli ölüm: 20 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulundu

Olay, Erdek’in Yalı Mahallesi, Gazi Süleymanpaşa Sokak üzerinde vuku buldu. Sokakta hareketsiz bir şekilde yerde yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu derhal yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay mahaline hızla sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, Usame Sarı'yı başından vurulmuş ve ağır yaralı olarak tespit etti. Genç Sarı'ya ilk müdahale Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'nde yapıldı. Ancak, hayati tehlikesinin ciddi olması nedeniyle daha ileri tedavi için Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada gerçekleştirilen tüm müdahalelere rağmen Sarı yaşamını yitirdi.

Silahla vurulma olayının ardından Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ile olay yeri inceleme birimleri, bölgede kapsamlı bir araştırma ve inceleme başlattı.

Soruşturma çerçevesinde, söz konusu sokak ve çevresindeki güvenlik kameralarına ait görüntü kayıtları detaylı şekilde incelenmeye alındı. Ayrıca, olaya şahit olan görgü tanıklarının ifadelerine başvuruldu.

CİNAYET Mİ, İNTİHAR MI?

Yaşanan bu üzücü vakanın bir cinayet mi yoksa intihar mı olduğu sorusu şu an için kesinlik kazanmazken, Sarı'nın cenazesi, ölüm sebebinin netleştirilmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor.