Erdoğan depremzededen bir yıl süre istedi: "11 vilayette de bunu başaracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afşin'de yaptığı açıklamada bir yıl içinde deprem bölgesine yeni evlerin inşasının tamamlanacağını belirtti.

Erdoğan depremzededen bir yıl süre istedi: "11 vilayette de bunu başaracağız"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afşin'de çadır kentte incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından açıklama yapan Erdoğan, depremzedelerden 1 yıl süre istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 yıl içerisinde konutları tamamlayacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı

- 1 yıl içinde konutlarımızı tamamlayarak sizleri inşallah konutlara geçireceğiz. İnancımız ve irademiz kuvvetli. Başka yerlerde nasıl bu işleri başardıysak, bütün deprem, sel afetlerinde nasıl başardıysak bu 11 ilde de bunu başaracağız. Devlet olarak bugüne kadar hiçbir vatandaşı çaresiz bırakmadıysak yine bırakmayız.

Kaynak: TRT Haber

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