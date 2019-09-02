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Erdoğan, Eskişehir'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Özdemir Çakacak ile Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e tebrik telgrafı gönderdi

Erdoğan, Eskişehir'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Özdemir Çakacak ile Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz
Büyükerşen'e tebrik telgrafı gönderdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #İletişim Başkanlığı #Eskişehirin kurtuluş yıl dönümü #cumhurbaşkanı erdoğan
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