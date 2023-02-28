Erdoğan Kızılay ve AFAD'a sahip çıktı: "Kendini bilmezlere kulak asmayın"

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez de Adıyaman’daki çalışmaları yakından takip etti.



Erdoğan, Adıyaman’da hava koşulu nedenliyle çalışmaların etkisinin ilk aşamada düşük olduğunu söyledi ve vatandaştan helallik istedi.



Her türlü mağduriyetin önüne geçeceklerini anlatan Erdoğan deprem nedeniyle OHAL ilan edilen illerdeki kooperatifler için sarmalı kıyılmış tütün satışında yüzde 55 olan ÖTV'yi yarıya indirdiklerini açıkladı.



Erdoğan AFAD ve Kızılay hakkındaki söylemleri de hedef aldı



