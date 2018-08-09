Trakya'nın en önemli su kaynaklarından Ergene Nehri simsiyah akıyor. Bölgedeki sanayi kuruluşlarının atıklarıyla kirlettiği nehir bölge halkının sağlığını tehdit ediyor.

Ergene'den zehir akıyor.Trakya'nın en önemli su kaynaklarından biri olan Ergene Nehri, yapılan temizlik çalışmalarına rağmen hala 4'ncü sınır 'kirli su' sınıfında.Simsiyah akan nehir yaz aylarında yaydığı kötü kokuyla büyük rahatsızlık yaratıyor nehir suyu aynı zamanda toprağı da kirletiyor.Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen kirliliğin nedenini böyle açıkladı.Nehrin, Uzunköprü İlçesi'nden geçen bölümünde son yapılan ölçümlerde siyanür, yağ, gres, sülfat ve ağır metaller tespit edildi.İçinde canlı yaşamayan nehir bölge halkının sağlığını tehdit ediyor.