Ergene Nehri kirlilikten can çekişiyor

Trakya'nın kanayan yarası Ergene Nehri hala kirli akıyor. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 6 muhtar ve halk bir araya gelerek kirliği gündeme getirdi. Muhtarlar köklü çözüm bulunmasını istiyor.

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Yıldız Dağları'ndan doğup, Meriç Nehri ile birleştikten sonra Ege Denizi'ne dökülen Ergene Nehri, kimyasal ve evsel atıklar nedeniyle yıllardır kirli akıyor.

Trakya'nın ortasından geçen nehrin görüntüsü içler acısı. Kirlilik hat safhada.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinden 6 muhtar, muhtarlar Odası Başkanı Sabri Gündüz ve bölge halkı Ergene'deki kirliliği tekrar gündeme getirdi.

Vatan Partisi Lüleburgaz ilçe başkanı Şaban Kızıltan, kirliliğe karşı köklü çözüm talep etti.

Ağır metal kirliliği nedeniyle atık kanal haline dönen Ergene Nehri, yıllardır temizlenmeyi bekliyor.

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