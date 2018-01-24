Kritik seviyede akan Ergene Nehri'nin debisi düşmeye başladı.

Kritik seviyede akan Ergene Nehri'nin debisi düşmeye başladı.



Ergene Nehri debisi Yenicegörece istasyonunda kırmızı alarm seviyesinde 740 metreküp/saniye ulaştıktan sonra düşüşe geçti. Aynı istasyonda son ölçüm, 729 metreküp/saniye seviyesine indi.



Lüleburgaz istasyonunda debi 213'ten 162 metreküp/saniyeye, İnanlı istasyonunda 45'ten 28 metreküp/saniyeye düştü.



Meriç Kaymakamı Erinç Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, debinin düşmeye başladığını kaydetti.



Sudan ilçeye bağlı 9 köyün etkilendiğini belirten Demir, suyun yayıldığı 15 bin dönüm arazinin büyük kısmının ekilmeyen çeltik tarlası olduğunu, zarar gören buğday ekili tarlalar için de tespit yapılacağını aktardı.



Debi yükselmesi sonucu Meriç ve Uzunköprü ilçesinde bazı köylerde nehir suyu tarım arazilerine yayılmış, tarım aletleri ve saman balyaları su altında kalmıştı.