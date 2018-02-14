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Erik ağacı çiçek açtı

Erzincan'da şubat ayında çiçek açan bir pastanenin bahçesindeki erik ağacı ilgi çekiyor

Erik ağacı çiçek açtı

 Erzincan'da bir pastanenin bahçesindeki erik ağacı kışın çiçek açtı.

Ordu Caddesi'ndeki bir pastanenin bahçesinde yer alan erik ağacı, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin de etkisiyle çiçek açtı.

Pastaneye gelen bazı müşteriler, ilkbaharda çiçek açması gereken erik ağacının kışın çiçek açtığını görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

İşletme sahibi Abdullah Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, erik ağacının bu mevsimde çiçek açmasının ilginç olduğunu söyledi. Kentte kış mevsiminin sert geçmediğine işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hava yaz mevsimi gibi güneş olunca ağacımız da çiçek açtı. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde misafirlerimizi çiçeklerle ağırlayacağız. Erik ağacının çiçek açması güzel ama her mevsim zamanında güzel. Dilerdim ilkbahar mevsimine uygun geçer. Bu sene Erzincan kışı görmedi, kar ile kışı özledik."


Kaynak: AA
Etiketler; #Erzincan #erik çiçek açtı
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