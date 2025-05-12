Erlau' da çalışan işçiler sendikalı oldu, Alman patron işten attı: "Türkiye'nin işçisi sizin köleniz değil"

Duruma tepki gösteren işçiler, Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı. “Sendika hakkımız, engellenemez!” sloganları atan işçiler, anayasal haklarının gasp edildiğini belirtti.

Eylem sırasında konuşan işçiler, toplamda 31 kişinin sendikaya üye olduğunu ve yasal süreç tamamlandıktan sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yetki belgesi aldıklarını ifade etti. Ancak işverenin bu belgeye itiraz ettiğini ve ardından hiçbir bildirim yapılmadan 18 Nisan’da SGK’dan gelen mesajlarla işlerine son verildiğini söyledi.

İşçiler, hiçbir gerekçe gösterilmeden ve savunmaları dahi alınmadan işten çıkarıldıklarını vurguladı. Söz konusu işten çıkarmaların, sendikal faaliyetleri engellemeye yönelik olduğunu dile getirdiler.

İstanbul’daki Almanya Başkonsolosluğu önünde yapılan açıklamada, işçiler Alman işverenin Türkiye’de hukuku ve işçi haklarını yok saydığını belirtti. Patron vekili Orkun Şen’i işçilerin anayasal hakkına saygı göstermemekle suçlayan çalışanlar, “Biz sadece sendikamızla birlikte çalışmak istiyoruz, başka bir talebimiz yok” dedi.

“Alman işveren kendi ülkesinde bunu yapamaz”

Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar da eylemde yaptığı açıklamada, Alman şirketin uluslararası iş sözleşmelerini ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nı çiğnediğini belirtti. “Bu şirket, Almanya’da bu hukuksuzluğu yapamaz. Ama Türkiye’de işçiyi susturabileceğini, sendikal örgütlenmeyi bastırabileceğini sanıyor” ifadelerini kullandı.