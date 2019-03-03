Erzincan'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, kesin adaylisteleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Erzincan'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:
Vatan Partisi
Erzincan merkez: Kaya Çetecioğlu
Adalet ve Kalkınma Partisi
Erzincan merkez: Cemalettin Başsoy
Kemah: Osman Öner
İliç: Mustafa Gürbüz
Kemaliye: Erdem Atmaca
Tercan: Lokman Gültekin
Çayırlı: Atınç Bahadır
Otlukbeli: Vahdet Ercan
Refahiye: Çakmak Paçacı
Üzümlü: Ahmet Sazlı
Cumhuriyet Halk Partisi
Erzincan merkez: İsmail Taş (Millet İttifakı)
Kemah: Ali Sin
İliç: Gökmen Yıldırım
Kemaliye : Soner Coşkun
Tercan: Derya Kırdım
Otlukbeli: Hacı Yeşildağ
Refahiye: Yavuz Dumanlı
Üzümlü: Elif İnci Utlu
Milliyetçi Hareket Partisi
Erzincan merkez: Bekir Aksun
Kemah: Osman Kemal Aslan
İliç: Hamza Buran
Kemaliye: Mehmet Karaman
Tercan: Mehmet Yılmaz
Çayırlı: Oktay Efe
Otlukbeli: Yusuf Tektaş
Refahiye: Cevdet Çınar
Üzümlü: Şeref Oruç
İYİ Parti
Çayırlı: Birol Bahadır (Millet İttifakı)
Refahiye: Güngör Kutlu
Üzümlü: Fahri Şimşek
Saadet Partisi
Erzincan merkez: Muharrem Altay
Kemah: Gülay Sağlam
İliç: Celal Demir
Kemaliye : Mehmet Olgunöz
Tercan: Halil İbrahim Bulut
Çayırlı: Tamer Atalay
Otlukbeli: Ömer Gök
Refahiye: Abdullah Suphi Aydın
Üzümlü: Faruk Karakaya
Büyük Birlik Partisi
Erzincan merkez: Aşkın Kırık
İliç: Yusuf Güngör
Tercan: Muammer Karahan
Kemaliye: Gürkan Uluçay
Demokratik Sol Parti
Erzincan merkez: Hasan Uğurtürk
Bağımsız Türkiye Partisi
Erzincan merkez: Muhittin Olçun
Kemah: Mustafa Aydoğdu
Üzümlü: Veysi Güneş
Refahiye: Sibel Aydoğdu
Otlukbeli: İlhan Şahin
Türkiye Komünist Partisi
Erzincan merkez: Hüseyin Karabulut
Kemah: Hüseyin Kaymaz
Erzincan'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin adaylisteleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Erzincan'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.