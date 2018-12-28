Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçenin tamamı, 4 ilçede ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Ağrı'nın Hamur ile Tunceli'nin Çemişgezek ilçelerinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle taşımalı eğitim veren okullar ile köy okullarında eğitime bir gün ara verildi.

Erzincan'da eğitime kar engeli. Erzincan'da 3 ilçenin tamamı, 4 ilçe de ise taşımalı eğitim bugün tatil edildi.



Kentte iki gündür devam eden kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.



Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartları nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ve mağduriyet meydana gelmemesi amacıyla İliç, Üzümlü ve Otlukbeli ilçelerinin tamamında, Çayırlı, Refahiye, Kemah ve Tercan ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.



Ağrı ve Tunceli'de kar tatili



Ağrı'nın Hamur ile Tunceli'nin Çemişgezek ilçelerinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle taşımalı eğitim veren okullar ile köy okullarında eğitime bir gün ara verildi.



Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir süredir devam eden ve dün akşam saatlerinde etkisini artırıp sabah saatlerine kadar yoğun şekilde süren kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.



Yağış ve tipi nedeniyle Ağrı'nın Hamur ilçesinde taşımalı eğitim veren okullar ile köy okullarında eğitime 28 Aralık Cuma günü ara verildi.



Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde de aynı nedenle bugün taşımalı eğitim yapan okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.