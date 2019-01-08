Erzincan Çanakkale ve Sakarya'da yoğun kar yağışından dolayı okullar tatil edildi

Erzincan

Erzincan'da kar nedeniyle il genelindeki okullarda eğitim öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumları, ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve öğretim kurumlarının bugün tatil edildiği belirtildi.

Kararın, il genelinde dün akşam saatlerinde başlayan ve meteorolojik verilere gün boyu devam etmesi beklenen yoğun kar ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrenciler ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için alındığı ifade edilen açıklamada, engelli olan ya da bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını bulunan ile hamile kamu personelinin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.



Sakarya

Sakarya'nın Akyazı ve Karapürçek ilçelerindeki okullarla Adapazarı ilçesine bağlı 3 mahallede yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Alınan bilgiye göre, Akyazı ve Karapürçek kaymakamlıklarınca ilçe genelindeki tüm okullar ile Adapazarı ilçesine bağlı Camili, Karaman ve Korucuk mahallelerindeki okullar tatil edildi.

Bu arada, Karasu, Kocaali, Kaynarca, Söğütlü, Ferizli ve Hendek kaymakamlıklarınca ilçe genelindeki tüm okullar ile Adapazarı, Serdivan, Erenler ve Sapanca ilçelerine bağlı taşımalı sistemdeki okullarda bugün eğitime ara verilmesi kararı alınmıştı.



Çanakkale

Çanakkale'nin Çan ve Ayvacık ilçelerinde, olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.

Alınan bilgiye göre, Çan ve Ayvacık ilçelerinde 4 gündür aralıklara devam eden kar yağışı etkisini sabaha karşı artırdı.

Yoğun yağış nedeniyle her iki ilçe milli eğitim müdürlüğü, merkez ve bağlı köylerde tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir günlüğüne ara verildiğini duyurdu.



Meteoroloji yetkilileri de vatandaşları ve sürücüleri bölgedeki olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.