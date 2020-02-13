Erzincan'da 12-13 Şubat 2020 okullar tatil mi? Açıklama geldi

Vali Ali Arslantaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte yoğun kar yağışının etkili olduğunu, olumsuz hava koşullarının yarın da etkisini sürdürmesinin beklendiğini belirtti.

Arslantaş, kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanmadan dolayı öğrenciler ile vatandaşların mağduriyet yaşamaması için il genelinde bugün öğleden sonra ve yarın eğitime ara verildiğini kaydetti.

Erzincan Valiliği'nin resmi sitesinde paylaştığı kar tatili duyurusu ise şöyle;

İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Erzincan ili genelinde 12.02.2020 Çarşamba günü öğlenden sonra ve 13 Şubat 2020 Perşembe günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir.

Ayrıca engelli kamu personeli, bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını bulunan kamu personeli ve hamile kamu personeli de bu tarihte idari izinli sayılacaktır.

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