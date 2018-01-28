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Erzincan'da ava giden kişi dağlık alanda ölü bulundu

Erzincan'da avlanmak için evden ayrılan kişi, dağlık alanda ölü bulundu.

Erzincan'da ava giden kişi dağlık alanda ölü bulundu

Erzincan'da avlanmak için evden ayrılan kişi, dağlık alanda ölü bulundu.

Refahiye ilçesinde avlanmak için evden çıkan Serdar Durmuş'un (39) geri dönmemesi üzerine endişelenen ailesi, durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Jandarmanın araştırmasında aracı Akçiğdem köyü yakınlarında bulunan Durmuş'a ulaşılması için askerler ve arama kurtarma görevlilerince bölgedeki dağlık arazide arama yapıldı.

Arama sonucu ölü bulunan Durmuş'un cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası Refahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Durmuş'un cesedinin, ölüm nedeninin araştırılması amacıyla Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderileceği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #şüpheli ölüm #Refahiye ilçesi #Erzincan #Dağlık arazi
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