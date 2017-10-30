Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 15 kişi yaralandı.



AA'nın haberine göre, Van'dan İstanbul'a giden Necip Akparan (44) yönetimindeki minibüs, akaryakıt istasyonundan yola çıkan Sakin Yeşilbaş'ın kullandığı yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Kazada sürücü Akparan ile araçlardaki Ceylan (24), Merve (1), Hilal (2) ve Aliekber Çalışkan (5), Hasan (39), Yasin (1) ve Funda Gögen (37), Adile Ertaş, Harun Osman Zeki Köycü (27), Mikail Türkmen (40), İbrahim Halil Yıldırım (63), Fatih Öz (17), Yusuf Morkoyun (16) ve Nafiye Genç (54) yaralandı.



