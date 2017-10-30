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Erzincan'da feci kaza: 15 kişi yaralandı

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi

Erzincan'da feci kaza: 15 kişi yaralandı

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 15 kişi yaralandı.

AA'nın haberine göre, Van'dan İstanbul'a giden Necip Akparan (44) yönetimindeki minibüs, akaryakıt istasyonundan yola çıkan Sakin Yeşilbaş'ın kullandığı yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Kazada sürücü Akparan ile araçlardaki Ceylan (24), Merve (1), Hilal (2) ve Aliekber Çalışkan (5), Hasan (39), Yasin (1) ve Funda Gögen (37), Adile Ertaş, Harun Osman Zeki Köycü (27), Mikail Türkmen (40), İbrahim Halil Yıldırım (63), Fatih Öz (17), Yusuf Morkoyun (16) ve Nafiye Genç (54) yaralandı.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayı yara almadan atlatan sürücü Yeşilbaş, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Erzincan #hastan
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