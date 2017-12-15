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Erzincan'da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Erzincan'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, "ByLock" kullanıcısı oldukları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan'da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Erzincan'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, "ByLock" kullanıcısı oldukları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik kentte operasyon düzenledi.

Operasyonda ekipler, "ByLock" kullanıcısı oldukları öne sürülen 3'ü kadın 7 zanlıyı gözaltına aldı. Bu kişilerin bazılarının daha önceden kanun hükmünde kararname ile görevlerinden ihraç edildiği, bazılarının halen kamuda aktif görevde bulunduğu, bazılarının ise özel sektörde çalıştığı belirtildi.

Şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Operasyonda 2 şüphelinin ise arandığı belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Erzincan #fetö
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