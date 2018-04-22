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Erzincan'da iki minibüs çarpıştı: 12 yaralı

Erzincan'da tarım ve inşaat işçilerini taşıyan iki minibüsün çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

Erzincan'da iki minibüs çarpıştı: 12 yaralı

Kamil Ayçiçek'in (47) kullandığı 24 AY 924 plakalı minibüs, Erzincan-Sivas karayolu Organize Sanayi kavşağında Haydar Doğan (33) yönetimindeki 24 M 0355 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada sürücülerden Ayçiçek ile araçlardaki Hayriye Pekin (51), Cihan Özdemir (19), Fatih Acar (19), Yücel Tor (54), Gülden Fener (48), Münüriye Akan (64), Seyitali Karatay (62), Mahir Uluçınar (53), Şengül Eroğlu (44), Münevver Atıcı (60) ve Hanım Akan (57) yaralandı.

Yaralılar, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Erzincan #minibüs #çarpışma #yaralı
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