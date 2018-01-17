banner961
Saadet Partisi'nden Abdullah Gül açıklaması
Saadet Partisi'nden Abdullah Gül açıklaması
Tillerson'dan Türkiye ve Suriye açıklaması!
Tillerson'dan Türkiye ve Suriye açıklaması!
Bekir Bozdağ: Türkiye sabrının son noktasına gelmiştir
Bekir Bozdağ: Türkiye sabrının son noktasına gelmiştir
Sağlık Bakanlığından soruşturma
Sağlık Bakanlığından soruşturma

Erzincan'da kar yağışı

Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane karayollarında etkisini artıran kar yağışı ulaşımı aksattı

Erzincan'da kar yağışı

Erzincan'da etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kentte akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı, Erzincan-Sivas karayolu Sakaltutan ve Kızıldağ mevkileri ile Erzincan-Gümüşhane karayolu Ahmediye Geçidi mevkisinde ulaşımda aksamalara yol açtı.

Olumsuz hava koşulları sebebiyle yolda kalan araçların yolu trafiğe kapatmaması için karayolları görevlileri ile ekiplerce çalışma başlatıldı.

Yolda kalan araçları çeken ekipler, iş makineleri ile yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Trafik ekipleri kar yağışının görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle yollardaki tır, çekici gibi ağır tonajlı araçları durdurarak, sürücüleri uyardı.

Ekipler ayrıca araçlarda kar lastiği denetimi yaparak, sürücülere kar lastiksiz ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #uyardı #polis ekipleri #kar yağışı #Erzincan
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Apple, ABD ekonomisine 5 yılda 350 milyar dolar katkıda bulunacak
Sonraki Haber
Akdeniz'de 25 göçmen kurtarıldı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.