Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane karayollarında etkisini artıran kar yağışı ulaşımı aksattı

Erzincan'da etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu.



Kentte akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı, Erzincan-Sivas karayolu Sakaltutan ve Kızıldağ mevkileri ile Erzincan-Gümüşhane karayolu Ahmediye Geçidi mevkisinde ulaşımda aksamalara yol açtı.



Olumsuz hava koşulları sebebiyle yolda kalan araçların yolu trafiğe kapatmaması için karayolları görevlileri ile ekiplerce çalışma başlatıldı.



Yolda kalan araçları çeken ekipler, iş makineleri ile yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıyor.



Trafik ekipleri kar yağışının görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle yollardaki tır, çekici gibi ağır tonajlı araçları durdurarak, sürücüleri uyardı.



Ekipler ayrıca araçlarda kar lastiği denetimi yaparak, sürücülere kar lastiksiz ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.