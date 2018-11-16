Erzincan'da kenti, Sivas ve Gümüşhane'ye bağlayan karayollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Erzincan'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama meydana geldi.



Kentte kar nedeniyle Erzincan-Sivas karayolu Sakaltutan ve Kızıldağ mevkileri ile Erzincan-Gümüşhane karayolu Ahmediye geçidinde ulaşım güçlükle sağlanıyor.



Olumsuz hava koşulları sebebiyle yolda kalan araçların ulaşımı aksatmaması için Karayolları ve polis ekipleri, yoğun çalışma yürütüyor.



Polis ekipleri söz konusu yollarda kar yağışının görüş mesafesini düşürmesi yüzünden tır, çekici gibi ağır tonajlı araçları durdurup sürücülerini uyararak, bir süre yol kenarında havanın düzelmesini beklemelerini istedi.