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Erzincan'da köprüden düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Erzincan'da, 5 metrelik köprüden düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Erzincan'da köprüden düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Erzincan'da, 5 metrelik köprüden düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kentin Çağlayan beldesi yönüne giden Binali Özdemir'in (38) kullandığı 61 PA 575 plakalı otomobil, Erzincan - Çağlayan karayolundaki Karasu Nehri Köprüsü'nün bariyerlerine çarptı.

Bariyerleri parçalayarak 5 metre yüksekliğindeki köprüden düşen araç Karasu Nehri kenarındaki çamur alana düştü.

Yaralanan Özdemir, sağlık ekiplerince araçtan çıkartılarak Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ameliyata alınan Özdemir'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #köprüden #Erzincan #Düşen otomobil #1 ağır yaralı
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