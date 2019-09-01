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Erzincan'da motosiklet sulama kanalına devrildi: 2 yaralı

Erzincan'da sulama kanalına devrilen motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.

Erzincan'da motosiklet sulama kanalına devrildi: 2 yaralı

Erzincan'da sulama kanalına devrilen motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.

Emrah Gülmez'in (32) kullandığı 24 BA 301 plakalı motosiklet, Başbağlar Mahallesi Hacı Ali Akın Caddesi'nde sulama kanalına devrildi.

Boğulma tehlikesi geçiren Gülmez ve motosikletteki Taner Yorulmaz (32), sivil polis memuru ve çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Gülmez ve Yorulmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Sulama Kanalı #motosiklet #Erzincan
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