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Erzincan'da okullar tatil mi? (28 Aralık 2018 Cuma)

Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçenin tamamı, 4 ilçede ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Erzincan'da okullar tatil mi? (28 Aralık 2018 Cuma)

Erzincan'da eğitime kar engeli. Erzincan'da 3 ilçenin tamamı, 4 ilçe de ise taşımalı eğitim bugün tatil edildi.  

Kentte iki gündür devam eden kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. 

Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartları nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ve mağduriyet meydana gelmemesi amacıyla İliç, Üzümlü ve Otlukbeli ilçelerinin tamamında, Çayırlı, Refahiye, Kemah ve Tercan ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Kaynak: AA
Etiketler; #Erzincan #tatil
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