ABD'nin İran yaptırımına tepkiler
ABD'nin İran yaptırımına tepkiler
Dolar düşüşe geçti
Dolar düşüşe geçti
"Futbolun adaleti yok"
30 saniyede 12 cep telefonu çaldılar
30 saniyede 12 cep telefonu çaldılar

Erzincan'da taşlı, sopalı, silahlı kavga: Çok sayıda yaralı var

rzincan'da iki aile arasında çıkan silahlı, taşlı sopalı kavgada 11 kişi yaralandı.

Erzincan'da taşlı, sopalı, silahlı kavga: Çok sayıda yaralı var

Ersevenler Mahallesi'nde aralarında anlaşmazlık olduğu öne sürülen iki ailenin fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmasının büyümesi üzerine çıkan silahlı, taşlı sopalı kavgada 11 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastahanesi'ne kaldırıldı.

Olaya karıştıkları belirlenen 6 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Erzincan #kavga #aile
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.