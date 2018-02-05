Bozdağ: Reform paketi Bakanlar Kuruluna sunuldu
Bozdağ: Reform paketi Bakanlar Kuruluna sunuldu
TSK'dan açıklama: 1 asker şehit
TSK'dan açıklama: 1 asker şehit
"Dün gece çok ciddi bir iddia ortaya atılmıştır"
Hollanda Türkiye Büyükelçisi’ni geri çekti
Hollanda Türkiye Büyükelçisi’ni geri çekti

Erzincan'da trafik kazası: 3 yaralı

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 3 kadın yaralandı.

Erzincan'da trafik kazası: 3 yaralı

 Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 3 kadın yaralandı.

Fatih Doğançay (25) yönetimindeki 24 EV 123 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas karayolu Polis Okulu Kavşağı'nda, Merve Bulut'un (29) kullandığı 24 ES 206 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücü Bulut ile aynı araçtaki Esra Durğut (27) ve Betül Gülek (28) yaralandı.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #3 yaralı #çarpıştı #Erzincan #iki otomobil #trafik kazası #kaza
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.