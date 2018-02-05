Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 3 kadın yaralandı.

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 3 kadın yaralandı.



Fatih Doğançay (25) yönetimindeki 24 EV 123 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas karayolu Polis Okulu Kavşağı'nda, Merve Bulut'un (29) kullandığı 24 ES 206 plakalı otomobil ile çarpıştı.



Kazada, sürücü Bulut ile aynı araçtaki Esra Durğut (27) ve Betül Gülek (28) yaralandı.



Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.