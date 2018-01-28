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Erzincan'da trafik kazası: 4 yaralı

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Erzincan'da trafik kazası: 4 yaralı

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Ahmet Kıran'ın (62) kullandığı 25 LL 556 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas karayolu Polis Okulu Kavşağı'nda devrildi.

Kazada sürücünün yanı sıra Milkinaz Abak (52), Havva Güvercin (52) ve Hatice Kıran (50) yaralandı.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Nevşehir'den gelen otomobildeki kişilerin Erzurum'a döndüğü öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #trt #trafik kazası #takla atan #otomobil #erzurum #Erzincan #4 yaralı
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