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Erzincan'da uyuşturucu operasyonu

Polis kontrol noktasında arama yapılan tırdaki gizli bölmede 31 kilogram eroin ele geçirildi, tır şoförü gözaltına alındı

Erzincan'da uyuşturucu operasyonu

Erzincan'da tırda yapılan aramada 31 kilogram eroin ele geçirildi.
Uyuşturucu kaçakçılarına yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum karayolundaki polis kontrol noktasında özellikle uluslararası yük taşımacılığı yapan araçları takibe aldı.
Ekipler, durumundan şüphelendikleri İran uyruklu B.K'nin (37) kullandığı İran plakalı tırda arama yaptı.
Narkotik dedektör köpeği "Kurt"un tepki vermesi üzerine aracın "zula" tabir edilen gizli bölmesindeki 60 pakette 31 kilo 308 gram eroin ele geçirildi.
Tır şoförü gözaltına alındı.

"Uyuşturucu baronlarına gereğini yapacağız"
İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, uyuşturucunun risk analiziyle yakalandığını belirterek, geçen yıl da çeşitli operasyonlarda 203 kilogram eroin ele geçirdiklerini söyledi.
Son operasyondaki uyuşturucunun kentte bu yıl ele geçirilen ilk eroin olduğunu belirten Şensoy, "İnşallah bundan sonra arkadaşlarımız daha duyarlı şekilde çalışmalarına devam edecek. Kaçakçılarla mücadelemize devam edip terör örgütlerine yardım eden uyuşturucu baronlarına gereğini yapacağız." dedi.


Kaynak: AA
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