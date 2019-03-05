Erzincan'da, bir TIR'da 300 kilograma yakın eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu tacirleri Erzincan'da yakayı ele verdi. Ele geçirilen eroinle ilgili Erzincan Valiliği açıklama yaptı.



Bir istihbaratı değerlendiren ekipler 65, 34 ve 73 il plakalı TIR'lar ile batı illerine kaçak malzeme nakliyatı yapacağı bilgisine ulaştı.



Erzurum yolu uygulama noktasında belirlenen tırlar üzerinde çalışma başlatıldı.



34 plakalı TIR'da arama yapıldı. Elyaf yastıkların içine gizlenmiş 431 paket içinde toplam 293 kilogram 200 gram eroin ele geçirildi.



Olayla ilgili 3 TIR şoförü gözaltına alındı.

