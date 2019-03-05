TEM'de 6 kilometrelik tır kuyruğu
TEM'de 6 kilometrelik tır kuyruğu
NATO'dan Rusya'ya 'yükümlülük' çağrısı
NATO'dan Rusya'ya 'yükümlülük' çağrısı
Avrupa'da tek saat kararı
Avrupa'da tek saat kararı
Karaman'da koyun otlatma cinayeti
Karaman'da koyun otlatma cinayeti

Erzincan'da uyuşturucu operasyonu

Erzincan'da, bir TIR'da 300 kilograma yakın eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Erzincan'da uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu tacirleri Erzincan'da yakayı ele verdi. Ele geçirilen eroinle ilgili Erzincan Valiliği açıklama yaptı.

Bir istihbaratı değerlendiren ekipler 65, 34 ve 73 il plakalı TIR'lar ile batı illerine kaçak malzeme nakliyatı yapacağı bilgisine ulaştı.

Erzurum yolu uygulama noktasında belirlenen tırlar üzerinde çalışma başlatıldı.

34 plakalı TIR'da arama yapıldı. Elyaf yastıkların içine gizlenmiş 431 paket içinde toplam 293 kilogram 200 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 TIR şoförü gözaltına alındı.
 

Etiketler; #Erzincan #uyuşturucu #operasyon
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.