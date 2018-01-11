Erzincan'da bir evin çatısında çıkan yangında maddi hasar oluştu.
Kızılay Mahallesi 1015'inci Sokak'ta, Afganistan uyruklu 4 kişinin yaşadığı evin çatısında yangın çıktı.
Alevleri gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye, polis ekibi ve ambulans sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu söndürülen yangın, binanın çatısında ve içerisinde maddi hasara neden oldu.
Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.
Bacadan çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı tahmin edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bir binanın çatısında çıkan yangın maddi hasara neden oldu
Erzincan'da bir evin çatısında çıkan yangında maddi hasar oluştu.