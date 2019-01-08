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Erzincan'da yarın okullar tatil mi? (9 Ocak Çarşamba)

Erzincan'da kar yağışı nedeniyle il genelindeki okullarda eğitim öğretime 9 Ocak Çarşamba ara verildiği bildirildi. 

Erzincan'da yarın okullar tatil mi? (9 Ocak Çarşamba)
Erzincan'da kar yağışı nedeniyle il genelindeki okullarda eğitim öğretime yarın ara verildiği bildirildi. 

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumları, ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve öğretim kurumlarının yarın tatil edildiği belirtildi. 

Kararın, il genelinde iki gündür etkili olan ve meteorolojik verilere göre devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrenciler ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için alındığı ifade edildi.

Açıklamada, engelli veya bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını bulunanlar ile hamile kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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