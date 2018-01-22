FETÖ/PDY'nin darbe girişimine katıldıkları iddia edilen dönemin 59. Topçu Eğitim Tugayı Komutanı olan eski tuğgeneral Gönültaş ile 3 eski tabur komutanının da aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 44 sanığın yargılanmasına devam edildi

Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine katıldıkları iddia edilen, aralarında dönemin 59. Topçu Eğitim Tugayı Komutanı olan eski tuğgeneral Yüksel Gönültaş'ın da bulunduğu 13'ü tutuklu 44 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesince Polis Meslek Yüksekokulunda (POMEM) oluşturulan salonda görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Gönültaş, eski tabur komutanları Ertuğrul Gökbulut, Evren Karagülle, Hasan Coşgun ve Uğur Ergüven'in yanı sıra eski askeri personeller Ünal Korkem, Emin Ertuğrul, İbrahim Veske, Mehmet Kök, Talha Güven, Ahmet Miraç Ok, Mustafa Yılmaz ve İsmail Hakkı Kartal ile tutuksuz 31 sanık hazır bulundu.



Sanık avukatları ve sanık yakınlarının da katıldığı duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklardan Berk Sözüer katılmadı.

Tanık olarak ifadesi alınan bazı askeri personel, 15 Temmuz gecesi telefonla aranarak terör tehdidi nedeniyle çağrıldıklarını, birliğe geldiklerinde kendilerine tören alanında toplanılması emrinin verildiğini kaydetti.

Duruşmada daha sonra darbe girişimi günü yaşananlara ilişkin güvenlik kamerası kayıtları izlendi.

Mahkeme kayıtların izlenmesine devam edilmesi ve sanıkların savunmalarının alınması için duruşmayı yarına erteledi.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY'nin darbe girişimine katıldıkları ileri sürülen, dönemin 59. Topçu Eğitim Tugayı Komutanı eski Tuğgeneral Yüksel Gönültaş'ın da aralarında yer aldığı bazıları eski 13'ü tutuklu 44 askeri personelin "anayasa'yı ihlal", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan da 15 yıla kadar hapsi isteniyor.