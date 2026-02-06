Erzincan depremi sonrası uzman isimden açıklama geldi: O bölgede yıkıcı deprem bekleniyor!

Erzincan'ın deprem geçmişine dikkat çeken Pampal, "Erzincan zaten malum Türkiye’nin en çok deprem olan yeri yani son 125 yıl içinde 20’den fazla yıkıcı deprem yaşamış olan bir bölge. Üstelik en büyük depremler Erzincan’da oluyor 1939’de 8 büyüklüğündeki depremde 40 bine varan can kaybı olmuştu. Ondan sonra 13 Mart 1992’de gene 6.9’luk bir depremle Erzincan’da çok sayıda can kaybı meydana geldi" şeklinde konuştu.