Erzincan depremi sonrası uzman isimden açıklama geldi: O bölgede yıkıcı deprem bekleniyor!
Erzincan'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen sarsıntı paniğe neden oldu. Gözler uzmanlara çevrilirken, beklenen büyük depremle ilgili açıklama canlı yayında geldi.
Erzincan'ın Kemah ilçesinde saat 14.16'da bir deprem meydana geldi. Büyüklüğü 4.9 olarak ölçülen sarsıntının, yerin 4.52 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.
Bölge halkında tedirginlik yaratan depremin ardından yetkili kurumlardan ve uzmanlardan peş peşe açıklamalar geldi.
AFAD'DAN İLK DURUM RAPORU
Sarsıntının hemen ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bölgedeki son duruma ilişkin verileri paylaştı. Depremin Tunceli, Gümüşhane, Elazığ ve Bayburt illerinde de hissedildiği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Erzincan ilimizin Kemah ilçesinde saat 14.16’da meydana gelen ve Tunceli, Gümüşhane, Elazığ, Bayburt illerimizde de hissedilen 4.9 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."
Depreme ilişkin CNN TÜRK canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Süleyman Pampal, bölgenin risk haritasını yorumladı.
Erzincan'ın deprem geçmişine dikkat çeken Pampal, "Erzincan zaten malum Türkiye’nin en çok deprem olan yeri yani son 125 yıl içinde 20’den fazla yıkıcı deprem yaşamış olan bir bölge. Üstelik en büyük depremler Erzincan’da oluyor 1939’de 8 büyüklüğündeki depremde 40 bine varan can kaybı olmuştu. Ondan sonra 13 Mart 1992’de gene 6.9’luk bir depremle Erzincan’da çok sayıda can kaybı meydana geldi" şeklinde konuştu.
Meydana gelen 4.9'luk sarsıntının konumu hakkında teknik bilgi veren Prof. Dr. Pampal, bu depremin bölgedeki büyük depremlerin olduğu batı hattında gerçekleştiğini belirtti.
Pampal, "Bu depremin yeri merkezi bu bahsettiğim son iki depremin bulunduğu bölge yani Erzincan’ın batısı. Bu bakımdan çok kaygı verici değil" ifadelerini kullandı.
Ancak Pampal, asıl tehlikenin farklı bir noktada olduğuna işaret ederek kritik bir uyarıda bulundu: "Erzincan Narlıova arasındaki kesiminde doğu ucunda yıkıcı deprem bekliyoruz 7 buçuğu bulacak büyüklükte."