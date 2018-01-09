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Erzincan Havalimanı 440 binden fazla yolcuya hizmet verdi

Erzincan Havalimanı'nda hizmet verilen yolcu sayısı 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 27 artışla 440 bin 786 oldu.

Erzincan Havalimanı 440 binden fazla yolcuya hizmet verdi

Erzincan Havalimanı'nda hizmet verilen yolcu sayısı 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 27 artışla 440 bin 786 oldu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2017 Aralık ayında Erzincan Havalimanı'nda iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28 artışla 273’e ulaştı.

2017 Aralık ayında Erzincan Havalimanı'nda iç hat yolcu sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32 artışla 36 bin 136 oldu.

Erzincan Havalimanı’ndan 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 27 artışla 440 bin 786 yolcu hizmet aldı.

Havalimanında geçen yıl toplam uçak trafiği önceki yıla göre yüzde 18 artışla 3 bin 397’ye, yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise yüzde 19 artışla 3 bin 641 tona yükseldi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Yolcu Sayısı #havalimanı #Erzincan
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