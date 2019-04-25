FETÖ'nün üniversitedeki akademik mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturmada haklarında gözaltı kararı çıkartılan 20 kişiden aralarında bir dekanın da olduğu 15'i yakalandı.

Erzincan merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda çoğunluğu akademisyenlerden oluşan 15 kişi gözaltına alındı.



Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün Erzincan'daki üniversite mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, biri dekan olmak üzere 14'ü aktif görevde, 4'ü meslekten ihraç edilen 18 akademisyenin yanı sıra birer sivil memur ile eczacı hakkında yakalama kararı çıkartıldı.



Karar doğrultusunda harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Erzincan, Ankara, İstanbul ve Eskişehir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda şu ana kadar bir dekanın da aralarında yer aldığı 15 şüpheli gözaltına alındı.



Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda bazı bilgisayarlar ile dokümanlara el konuldu.



Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Erzincan Emniyet Müdürlüğüne getirildi.



Soruşturma çerçevesinde biri yurt dışında olduğu tespit edilen 5 şüphelinin ise arandığı öğrenildi.