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Erzincan Otlukbeli'nde deprem (3 Mart 2018 Cumartesi son depremler)

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde saat 12.05'te yerin 4,3 kilometre derinliğinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Erzincan Otlukbeli'nde deprem (3 Mart 2018 Cumartesi son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde deprem oldu.

Deprem saat 12.05'te meydana geldi.

Depremin yerin 4,3 kilometre derinliğinde olduğu bildirildi.

Büyüklüğü 4,3 olarak açıklanan deprem halkın panik olmasına neden oldu.

AFAD'DAN DEPREM BİLGİLENDİRMESİ

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Erzincan'daki depremin büyüklüğü 4,2.

AFAD'a göre, deprem yerin 5,90 kilometre derinliğinde meydana geldi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Erzincan #otlukbeli #deprem
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