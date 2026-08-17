Erzincan-Sivas yolunda can pazarı: Erzurum-Mersin seferini yapan otobüs kaza yaptı!
Erzincan-Sivas kara yolunda şehirler arası yolcu otobüsü ile SUV tipi bir aracın karıştığı trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda acil yardım ekibi sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Erzincan-Sivas kara yolu Heybeli Köyü kavşağı mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Erzurum'dan Mersin istikametine gitmekte olan M.G. yönetimindeki yolcu otobüsü, M.E.S. idaresindeki SUV tipi araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda büyük çapta hasar meydana geldi.
AFAD VE SAĞLIK EKİPLERİ SEFERBER OLDU
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine ivedilikle sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yürüttüğü kurtarma çalışmaları sonucunda, 3'ü otobüs yolcusu olmak üzere her iki araçta bulunan toplam 7 yaralı çıkarıldı.
1 YARALININ DURUMU KRİTİK
Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi altına alınan kazazedelerden 1'inin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
Kaza nedeniyle yolda güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili adli ve teknik inceleme başlatıldı.