Erzincan ve Sakarya'da yoğun kar yağışından dolayı okullar tatil edildi

Erzincan

Erzincan'da kar nedeniyle il genelindeki okullarda eğitim öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumları, ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve öğretim kurumlarının bugün tatil edildiği belirtildi.

Kararın, il genelinde dün akşam saatlerinde başlayan ve meteorolojik verilere gün boyu devam etmesi beklenen yoğun kar ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrenciler ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için alındığı ifade edilen açıklamada, engelli olan ya da bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını bulunan ile hamile kamu personelinin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.



Sakarya

Sakarya'da Karasu, Kocaali, Kaynarca, Söğütlü, Ferizli ve Hendek ilçelerindeki tüm okullar ile Adapazarı, Serdivan, Erenler, Sapanca, Karapürçek ve Akyazı ilçelerinde taşımalı sistemdeki okullarda, kuvvetli kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Alınan bilgiye göre, Karasu, Kocaali, Kaynarca, Söğütlü, Ferizli ve Hendek kaymakamlıklarınca ilçe genelindeki tüm okullar tatil edildi.

Öte yandan, Adapazarı, Serdivan, Erenler, Sapanca, Karapürçek ve Akyazı kaymakamlıkları da taşımalı sistemdeki okullarda eğitime bugün ara verilmesi kararı aldı.