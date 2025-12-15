Erzincan'da domuz saldırısı! Avcı hayatını kaybetti

Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında, arkadaşlarıyla birlikte avlanmaya çıkan 54 yaşındaki bir avcı bir domuz saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Acı olay, Erzincan ilinin Kemah ilçesine bağlı Gülbahçe köyü civarındaki arazi bölgesinde yaşandı.

Arkadaş grubuyla birlikte av faaliyeti için bölgede bulunan 54 yaşındaki Hüseyin U. isimli vatandaş, bir domuzun saldırısıyla karşı karşıya kaldı.

Durumun acilen ihbar edilmesi üzerine derhal olay mahaline Jandarma ve 112 Acil Sağlık birimleri yönlendirildi.

Bölgeye ulaşan sağlık personeli, Hüseyin U. üzerinde gerçekleştirdikleri kontroller neticesinde avcının yaşamını yitirdiğini teyit etti. Yaşanan bu ölümcül saldırıyla ilgili olarak adli makamlar tarafından soruşturma süreci başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

