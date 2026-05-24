Erzincan’da logo yarışmasında kazanan çıkmadı: 1680 tasarımın neredeyse tamamı aynı nedenle elendi

TFF 2. Lig ekiplerinden 24 Erzincanspor’un düzenlediği logo yarışması, dikkat çeken bir kararla sonuçlandı. Kulüp yönetimi, yarışmaya yapılan 1680 başvurunun değerlendirilmesinin ardından birincilik ödülüne layık tasarım bulunamadığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, yarışmanın Erzincanspor’un kurumsal kimliğini çağdaş tasarım anlayışıyla yeniden değerlendirmek amacıyla düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, şehir hafızası, taraftar kültürü ve sportif vizyonun güçlü bir görsel dille geleceğe taşınmasının hedeflendiği ifade edildi.

24 Erzincanspor Genel Sekreteri Rıfkı Erdem tarafından yapılan açıklamada, yarışmaya yoğun ilgi gösterildiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

%98’İ YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ

“Aynı zamanda toplam 1680 başvuru gerçekleştirilmiş; yarışmaya gösterilen yoğun ilgi, sunulan emek ve kulübümüze duyulan bağlılık bizler için son derece kıymetli olmuştur. Ancak yapılan teknik ve sanatsal incelemelerde, başvuruların yaklaşık %98’inin yapay zekâ destekli üretimlerden oluştuğu değerlendirme jürisi tarafından tespit edilmiştir.”

Açıklamada, değerlendirme jürisinin Türkiye’deki çeşitli üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültelerinde görev yapan öğretim üyelerinden oluştuğu belirtilirken; özgünlük, kurumsal kimliği temsil gücü, çağdaş tasarım ilkelerine uygunluk, tipografik yeterlilik, teknik uygulanabilirlik ve sürdürülebilirlik gibi kriterlerin dikkate alındığı aktarıldı.

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜNE UYGUN GÖRÜLMEDİ

Kulüp yönetimi, yapılan incelemeler sonucunda Erzincanspor’un gelecekteki kurumsal yapısını güçlü şekilde temsil edecek nitelikte bir çalışmanın birincilik ödülüne uygun görülmediğini belirtti.

Açıklamada ayrıca, yarışma kapsamında vaat edilen 100 bin TL ödülün maddi nedenlerle verilmediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Kararın temelinde kulübün kimliği, taraftar bağlılığı ve uzun vadeli kurumsal değer anlayışının bulunduğu ifade edildi.

Yönetim kurulunun yeni logo çalışmasını kendi değerlendirme süreciyle sürdüreceği belirtilirken, hazırlanacak yeni görsel kimliğin ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.