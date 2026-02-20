Erzincan'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: Yaralılar var
Erzincan'da gece saatlerinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü, ekiplerin yoğun çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, gece saatlerinde Barbaros Mahallesi Terzibaba Caddesi üzerinde meydana geldi. Z.L. yönetimindeki 24 ACB 256 plakalı otomobil ile Ö.K. idaresindeki 24 ACE 435 plakalı motosiklet, henüz bilinmeyen bir sebeple çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu, otomobil sürücüsü ise hasar gören aracının içinde sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye hızla polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ve AFAD ekiplerinin ortak çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan otomobil sürücüsü ile yola savrulan motosiklet sürücüsüne ilk sağlık müdahalesi olay yerinde yapıldı.
Olay yerindeki müdahalelerin ardından yaralılar, ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Hastanede tedavileri süren iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Polis ekipleri, kazanın kesin nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı.