Erzincan'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: Yaralılar var

Kaza, gece saatlerinde Barbaros Mahallesi Terzibaba Caddesi üzerinde meydana geldi. Z.L. yönetimindeki 24 ACB 256 plakalı otomobil ile Ö.K. idaresindeki 24 ACE 435 plakalı motosiklet, henüz bilinmeyen bir sebeple çarpıştı.