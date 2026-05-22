Erzincan'da sağanak felaketi! Cadde ve sokaklar göle döndü, trafik felç

Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşarken, altyapının yetersiz kaldığı kronik noktalarda cadde ve sokaklar adeta nehre döndü.

Kent merkezinde trafiği kilitleyen ve renkli görüntülerin ortaya çıkmasına neden olan sağanak felaketinin tüm detayları:

CADDE VE SOKAKLAR SUYLA KAPLANDI: TRAFİK FELÇ OLDU

Erzincan kent merkezinde aniden başlayan yoğun yağış, kısa sürede metrekareye düşen su miktarının artmasıyla birlikte su baskınlarına yol açtı. Altyapı hatlarının debiyi kaldıramadığı bölgelerde biriken sular nedeniyle ulaşım olumsuz etkilendi.

Sürücüler, göle dönen yollarda araçlarının motorlarının su almaması için tampon seviyesine ulaşan su birikintilerinde kontrollü ve yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Bu durum, ana arterlerde uzun araç kuyruklarının oluşmasına ve trafiğin kilitlenmesine neden oldu. Yolun karşısına geçmek isteyen yayalar ise kaldırımlarda mahsur kaldı.

YAĞMURA SIRADIŞI ÇÖZÜMLER: AYAKKABILARINI ÇIKARIP YÜRÜDÜLER

Şiddetli yağışın ardından kent merkezinde objektiflere oldukça sıra dışı ve ilginç görüntüler yansıdı. Karşıdan karşıya geçmekte çaresiz kalan bazı vatandaşlar, ıslanmayı göze alarak ayakkabı ve çoraplarını çıkarıp yalın ayak su dolu yollarda yürümeyi tercih etti.

Yollarda yürüyemeyen bazı yayaların ise ıslanmaktan kurtulmak için seyir halindeki kamyonetlerin kasalarına binerek yolculuk yapması dikkat çekti. Kent genelinde belediye ve itfaiye ekipleri, su birikintilerini tahliye etmek ve rögar tıkanıklıklarını açmak için yoğun bir mesai başlattı. Yetkililer, yağışların yer yer devam edebileceğini belirterek vatandaşları sel ve ani su baskınlarına karşı uyardı.