Erzurum'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin adaylisteleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Erzurum'da 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Erzurum'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Vatan Partisi

Erzurum Merkez: Nedim Gültekin

Aşkale: Oğuz Karlıbel





Adalet ve Kalkınma Partisi

Erzurum Merkez: Mehmet Sekmen (Cumhur İttifakı)

Yakutiye: Mahmut Uçar

Oltu: Celal Çelebi

Karayazı: Sedat Karaduman

Palandöken: Muhammet Sunar

Aziziye: Muhammed Cevdet Orhan

Olur: Tahsin Oktay

Hınıs: Erdoğan Eren

Pasinler: Ahmet Dölekli

Köprüköy: Osman Belli



Tortum: Ömer Hancı

Narman: Burhanettin Eser

Pazaryolu: İbrahim Şahin

Çat: Melik Yaşar

Aşkale: Ahmet Yaptırmış

Horasan: Abdülkadir Aydın



Tekman: Mustafa Ergin

Karaçoban: Sedat Gümüş

Şenkaya: Yavuz Bedir



Saadet Partisi

Erzurum Merkez: Atik Ağdağ

Yakutiye: Ebubekir Coşkun

Oltu: Mehmet Akbulut

Karayazı: Muhammet Hanefi Uzuntürk

Palandöken: Ayhan Erkem

Aziziye: Fatih Sultan Ayaştı

Olur: Turgut Tokgöz

Hınıs: Zeki Demir



Pasinler: Fahrettin Ağtaş

Köprüköy: Ziya Balcı

Uzundere: Mehmet Ertek

Tortum: Nejdet Bayındır

Narman: Mevlüt Kısa

İspir: Faik Çalık

Pazaryolu: Ahmet Yılmaz

Çat: Fuat Kurt

Aşkale: Yılmaz Bayrak

Horasan: Ahmet Aydın

Tekman: Feyzullah Sayan

Karaçoban: Mehmet Akif Kolikısa

Şenkaya: Ömer Akbulut





Bağımsız Türkiye Partisi

Erzurum Merkez: Ferit Aydemir

Yakutiye: Züleyha Demir

Oltu: Haydar Ergan

Karayazı: Hasan Demir

Palandöken: Müşra Peker

Aziziye: Pınar Yanık

Olur: Abdulkadir Kahraman

Hınıs: Abdülkadir Şahin

Pasinler: Alime Barutçu



Köprüköy: Abdülsamet Alşen



Uzundere: Hakan Celap

Tortum: Fahri Keleş



Narman: Havva Değirmencioğlu



İspir: Gökhan Sever

Pazaryolu: Tahsin Coşğun

Çat: Ömer Güler

Aşkale: Reşat Güven



Horasan: Eyüp Yıldırım

Karaçoban: Haydar Mısır

Şenkaya: Ali Haydar Kocaosmanoğlu



Cumhuriyet Halk Partisi

Erzurum Merkez: Mehmet Sait Şimşek



Yakutiye: Cemal Koçak



Oltu: Hakan Zengin



Karayazı: Mahmut Han Koçak



Palandöken: Edip Cengiz



Aziziye: Aydın Söylemez



Olur: Ferudun Kaplan



Pasinler: Hasan Sarıboğa



Köprüköy: Hüseyin Hanoğlu



Uzundere: Yaşar Ergün



Tortum: Ömer Dürlü



İspir: Nafiz Aydın



Pazaryolu: Bilal Güven



Çat: Arif Hikmet Kılıç



Aşkale: Cemal Karausta



Horasan: Mehmet Şahin



Tekman: Sebahattin Uludağ



Karaçoban: Bekir Yılan



Şenkaya: Gençay Uğraş



- İYİ Parti



Erzurum Merkez: Mahmut Uykusuz



Yakutiye: Alper Eminoğlu



Oltu: Rüstem Üstün



Karayazı: Ali Tan



Palandöken: Fatma Canan Uçar



Aziziye: Ahmet Resuloğlu



Olur: Şule Ülkü Özgül



Pasinler: Bünyamin Ucun



Köprüköy: İbrahim Hakkı Yağanoğlu



Uzundere: Burhan Polat



Tortum: İkram Korkmaz



Narman: Eray Akpınar



İspir: Muhammet Sezgin



Pazaryolu: Muhammed Demir



Aşkale: Fevzi Gürbüz



Horasan: Abdülhatem Bastem



- Büyük Birlik Partisi



Yakutiye: Zülküf Yüksel



Oltu: Necmettin Taşçı



Palandöken: Recep Şendur



Pasinler: Vedat Bayoğlu



Köprüköy: İsmail Irmak



Tortum: Muammer Yiğider



Narman: Temel Daş



İspir: Fahrettin Demir



Pazaryolu: Mustafa Baydemir



Horasan: Önder Genç



Hakların Demokratik Partisi

Erzurum Merkez: Barış Kemaloğlu



Karayazı: Melike Göksu



Palandöken: Hüsnü Gül



Hınıs: Nurcan Felekoğlu



Köprüköy: Habip Kurt



Horasan: Muammer Yılmaz



Tekman: Muzahit Karakuş



Karaçoban: Halit Uğun



Türkiye Komünist Partisi

Erzurum Merkez: Mehmet Kuzulugil

Çat: Abdullah Culha

Karaçoban: Engin Kuş



Demokratik Sol Parti

Erzurum Merkez: Dilek Dengizek Ersanal

Şenkaya: Serhat Can Eş





Milliyetçi Hareket Partisi

Uzundere: Hilmi Aktoprak

İspir: Ahmet Coşkun





Demokrat Parti

Tortum: Yunus Keskin

Şenkaya: Yusuf Gökçe





Bağımsız

Karayazı: Eda Göksu

Olur: Sıddık Demircan

Uzundere: Mustafa Arli

Tortum: Mehmet Toraman

Narman: Mustafa Altunok

İspir: Osman Çelik

Pazaryolu: Salih Şahin