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Erzurum 31 Mart 2019 yerel seçim belediye başkan adayları kimler? İşte kesin listesi

Erzurum'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin adaylisteleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Erzurum 31 Mart 2019 yerel seçim belediye başkan adayları kimler? İşte kesin listesi

Erzurum'da 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı. 
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. 
Kesinleşen listelere göre Erzurum'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

 Vatan Partisi 
Erzurum Merkez: Nedim Gültekin
Aşkale: Oğuz Karlıbel


Adalet ve Kalkınma Partisi
Erzurum Merkez: Mehmet Sekmen (Cumhur İttifakı)
Yakutiye: Mahmut Uçar
Oltu: Celal Çelebi
Karayazı: Sedat Karaduman
Palandöken: Muhammet Sunar
Aziziye: Muhammed Cevdet Orhan
Olur: Tahsin Oktay
Hınıs: Erdoğan Eren
Pasinler: Ahmet Dölekli
Köprüköy: Osman Belli

Tortum: Ömer Hancı
Narman: Burhanettin Eser
Pazaryolu: İbrahim Şahin
Çat: Melik Yaşar
Aşkale: Ahmet Yaptırmış
Horasan: Abdülkadir Aydın

Tekman: Mustafa Ergin
Karaçoban: Sedat Gümüş
Şenkaya: Yavuz Bedir

Saadet Partisi 
Erzurum Merkez: Atik Ağdağ
Yakutiye: Ebubekir Coşkun
Oltu: Mehmet Akbulut
Karayazı: Muhammet Hanefi Uzuntürk
Palandöken: Ayhan Erkem
Aziziye: Fatih Sultan Ayaştı
Olur: Turgut Tokgöz
Hınıs: Zeki Demir

Pasinler: Fahrettin Ağtaş
Köprüköy: Ziya Balcı
Uzundere: Mehmet Ertek
Tortum: Nejdet Bayındır
Narman: Mevlüt Kısa
İspir: Faik Çalık
Pazaryolu: Ahmet Yılmaz
Çat: Fuat Kurt
Aşkale: Yılmaz Bayrak
Horasan: Ahmet Aydın
Tekman: Feyzullah Sayan 
Karaçoban: Mehmet Akif Kolikısa
Şenkaya: Ömer Akbulut


Bağımsız Türkiye Partisi
Erzurum Merkez: Ferit Aydemir
Yakutiye: Züleyha Demir
Oltu: Haydar Ergan
Karayazı: Hasan Demir
Palandöken: Müşra Peker
Aziziye: Pınar Yanık
Olur: Abdulkadir Kahraman 
Hınıs: Abdülkadir Şahin 
Pasinler: Alime Barutçu

Köprüköy: Abdülsamet Alşen

Uzundere: Hakan Celap
Tortum: Fahri Keleş

Narman: Havva Değirmencioğlu

İspir: Gökhan Sever
Pazaryolu: Tahsin Coşğun
Çat: Ömer Güler
Aşkale: Reşat Güven

Horasan: Eyüp Yıldırım
Karaçoban: Haydar Mısır
Şenkaya: Ali Haydar Kocaosmanoğlu

Cumhuriyet Halk Partisi 
Erzurum Merkez: Mehmet Sait Şimşek 

Yakutiye: Cemal Koçak 

Oltu: Hakan Zengin 

Karayazı: Mahmut Han Koçak 

Palandöken: Edip Cengiz 

Aziziye: Aydın Söylemez 

Olur: Ferudun Kaplan 

Pasinler: Hasan Sarıboğa 

Köprüköy: Hüseyin Hanoğlu 

Uzundere: Yaşar Ergün 

Tortum: Ömer Dürlü 

İspir: Nafiz Aydın 

Pazaryolu: Bilal Güven 

Çat: Arif Hikmet Kılıç 

Aşkale: Cemal Karausta 

Horasan: Mehmet Şahin 

Tekman: Sebahattin Uludağ 

Karaçoban: Bekir Yılan 

Şenkaya: Gençay Uğraş

- İYİ Parti 

Erzurum Merkez: Mahmut Uykusuz 

Yakutiye: Alper Eminoğlu 

Oltu: Rüstem Üstün 

Karayazı: Ali Tan 

Palandöken: Fatma Canan Uçar 

Aziziye: Ahmet Resuloğlu 

Olur: Şule Ülkü Özgül 

Pasinler: Bünyamin Ucun 

Köprüköy: İbrahim Hakkı Yağanoğlu 

Uzundere: Burhan Polat 

Tortum: İkram Korkmaz 

Narman: Eray Akpınar 

İspir: Muhammet Sezgin 

Pazaryolu: Muhammed Demir 

Aşkale: Fevzi Gürbüz 

Horasan: Abdülhatem Bastem

- Büyük Birlik Partisi 

Yakutiye: Zülküf Yüksel 

Oltu: Necmettin Taşçı 

Palandöken: Recep Şendur 

Pasinler: Vedat Bayoğlu 

Köprüköy: İsmail Irmak 

Tortum: Muammer Yiğider 

Narman: Temel Daş 

İspir: Fahrettin Demir 

Pazaryolu: Mustafa Baydemir 

Horasan: Önder Genç

Hakların Demokratik Partisi 
Erzurum Merkez: Barış Kemaloğlu 

Karayazı: Melike Göksu 

Palandöken: Hüsnü Gül 

Hınıs: Nurcan Felekoğlu 

Köprüköy: Habip Kurt 

Horasan: Muammer Yılmaz 

Tekman: Muzahit Karakuş 

Karaçoban: Halit Uğun

Türkiye Komünist Partisi
Erzurum Merkez: Mehmet Kuzulugil
Çat: Abdullah Culha
Karaçoban: Engin Kuş

 Demokratik Sol Parti
Erzurum Merkez: Dilek Dengizek Ersanal
Şenkaya: Serhat Can Eş


Milliyetçi Hareket Partisi
Uzundere: Hilmi Aktoprak
İspir: Ahmet Coşkun 


 Demokrat Parti
Tortum: Yunus Keskin
Şenkaya: Yusuf Gökçe


Bağımsız
Karayazı: Eda Göksu
Olur: Sıddık Demircan
Uzundere: Mustafa Arli
Tortum: Mehmet Toraman
Narman: Mustafa Altunok
İspir: Osman Çelik
Pazaryolu: Salih Şahin 


Kaynak: AA
Etiketler; #erzurum
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